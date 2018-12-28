Anadolu Ateşi ile yorgunluk attılar

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AntalyaBüyükşehir Belediyesi personeli, yoğun geçen bir yılın yorgunluğunu Anadolu Ateşi Dans Topluluğu gösterisi ile attı. EXPO Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte Anadolu Ateşi Dans Topluluğu sahne alarak, unutulmaz bir performans sahneledi. Anadolu'nun tüm bölgelerinin halk danslarından derleme yapılarak hazırlanan koreografi ile sunulan gösteri büyük beğeni topladı.Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Genel Sekreter Birol Ekici, daire başkanları, şube müdürleri, belediye çalışanları ve aileleri katıldı. Gösteri öncesinde personele seslenen Türel, "Hem yorgunluk atıp, hem de Anadolu Ateşi ile sizlerin de içini ısıtalım diye bir araya geldik. Antalya'mızın bu dönemde birçok tarihi hizmetlerle, ilkle tanışmasına sizler vesile oldunuz. Bu hizmetler sizlerin emekleri ile gerçekleşiyor" dedi