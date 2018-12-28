ATSO İnovasyon Merkezi açıldı

BUGÜN NELER OLDU

AntalyaTicaret ve Sanayi Odası tarafından Antalya Çevre Yolu üzerindeki hizmet binası içerisinde kurulan ATSO İnovasyon Merkezi 'İNOVATSO' törenle açıldı. Açılış etkinliğine Vali Vekili Hamdi Bolat, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek ile sivil topluk kuruluşu temsilcileri ve ATSO üyeleri katıldı. ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya'da 4 yıl önce Ar-Ge merkezi olmadığını hatırlatarak, "Bugün 15'e çıkmış durumda. Üniversitemiz kurdu, belediyelerimiz inovasyon merkezi kuruyorlar, bunun da arkası gelecektir" dedi. Çetin inovasyon merkezinde mekanik, elektronik ve yazılım atölyeleri yer aldığını, bilgisayarda hazırlanan tasarımların prototipinin yapılabileceğini anlattı.