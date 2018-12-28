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Gurmeler için özel sunum

Giriş Tarihi: 28.12.2018
Gurmeler için özel sunum
Gastronomi sanatının gelişimini amaçlayan Paris merkezli Chaine des Rotisseurs Derneği'nin Antalyalı üyeleri Rixos Sungate Hotel'de düzenlenen geleneksel yılsonu gala yemeğinde bir araya geldi. Şıklığın göz kamaştırdığı, lezzet ve sunumun doruğa çıktığı gecede otelin mutfak ekibinin hazırladığı ve büyük bir görsellikle sunulan birbirinden lezzetli yemekler Antalyalı tadım ustalarından büyük beğeni aldı.
Chaine des Rotisseurs Antalya Başkanı Nihat Tümkaya ve yönetimi, geceyi hazırlayan mutfak ekibine plaket verdi.
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Gurmeler için özel sunum
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