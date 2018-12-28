Haberhattı

BUGÜN NELER OLDU

AntalyaBüyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı kış şartlarına hazır hale getirildi. 127 tür ve binin üzerinde canlının yaşadığı hayvanat bahçesinde kış soğuklarına dayanıklılığı zayıf olan hayvanlar için özel sığınak ve ısıtma sistemleri yerleştirildi. Bazı hayvanlar kışlık barınaklarına alınırken, bazı yuvalarda yenileme çalışması yapıldı. Bazı hayvanlara, kış nederiyle besin değeri ve enerji verimliliği yüksek yiyecekler verilmeye başlandı.Antalya'nınAlanya ilçesinde Hayati Hanım İlkokulu öğrencileri su kabağı boyamayı öğrendi. Alanya Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleşen doğa temalı etkinlikte ressamların gözetiminde öğrencilere su kabağı boyama ve renkli kağıtları kıvırma sanatıyla resim çalışması yaptırıldı. Etkinlikte öğrenciler keyifli zaman geçirdi. Çalışmalarını tamamlayan öğrencilere Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında üretilen bitkiler hakkında bilgi verildiAntalya'nınKemer Göynük Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri, değerler eğitimi kapsamında Sevgi Evlerini ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle çocuklar eşleştirilerek aralarında sevgi köprüsü oluşturulmaya çalışıldı. 40 kişinin bulunduğu grupta öğrenciler Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarda neşeli saatler geçirdi. Ziyarete okul aile birliği üyesi veliler ve öğretmenler de eşlik etti.EğitimBir-Sen ile Memur-Sen ve Genç Memur-Sen Antalya şubeleri tarafından düzenlenen liselerarası kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. 'Bir Bilenle Bilge Nesil' projesi kapsamında düzenlenen yarışmanın ödül törenine Malcolm X kitabının yazarı Ferhat Özbadem de katıldı. Sendika Başkanı Mustafa Çoban, öğrenci odaklı organizasyonla geleceğe yatırım yaptıklarını belirtti. Çoban, "Öğrenciye dokunan ve öğrenciye dokunduğumuz zaman geleceğe dokunduğumuzu hissedebiliyoruz" dedi.