Hastanede çocuklara yılbaşı motivasyonu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya ile Alanya ilçesindeki hastanelerde çocuklara yaklaşan yılbaşı öncesinde motivasyon etkinliği düzenlendi. Antalya'da Medical Park Hastanesi'nde Ukrayna Aile Derneği işbirliği ile gerçekleşen yılbaşı partisinde, pediatrik kemik iliği ünitesinde tedavi gören 25 çocuk gönüllerince eğlendi. Hastanede tedavi gören Türk, Ukraynalı, Rus, Azeri ve Makedonyalı çocuklar düzenlenen etkinlikle birbiriyle kaynaştı.Çocukların yeni yıl dilekleri bir an önce iyileşmek oldu. Ekinliğin en küçük dvetlisi ise Ukrayna'dan gelerek 5 aydır Pediatrik Kemik İliği Ünitesi'nde tedavi gören 10 aylık Yevanhelina Ilenchuk oldu.ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar, 'Kral Olmak İstemeyen Aslan' adlı kukla oyununda bir araya geldi. Başhekim Yardımcısı Ali Gök, "Bizler bir aileyiz. Çocuklarımızı mutlu etmek için bir araya geldik" dedi.