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çamı devirdi

’nın Aksu ilçesinde Kumköy sahilinden kum hırsızlığı yapanlar doğayı tahrip etmeye devam ediyor. Çalınan kumlar nedeniyle kökleri açığa çıkan çamlar devrilip kurumaya başladı

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2018
Hırsızlar çamı devirdi
Antalya'nın Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi'nde sahilden kamyonlarla kum çalan hırsızlar dev çam ağacını da katletti. Gözü dönmüş kum hırsızlarının doğa harikası Kumköy sahilinden çaldıkları kumun ardında arkada dev bir enkaz bırakmaları dikkat çekti. Hırsızlar yüzlerce kamyon kumu çalarken, açtıkları çukurlarla en 100 yıllık çam ağacını da devrilmesine sebep oldu. Onlarca fıstık çamının kökü dışarıda kalınca kuruma tehlikesi ortaya çıktı

KÜÇÜK FİDANLARI KESTİLER
Yaşanan kum hırsızlığının genelde gece yapıldığı sahilde yaşananlar sadece kum hırsızlığı ile kalmadı. Gözü dönmüş talancılar araçların geçişine engel olan küçük çam ağaçlarını da kesti. Vatandaşlar, "Cinayetten beter. Yeryüzü cennetine olan bu doğayı canımız gibi koruyacağımız yerde kumunu çalıp ağaçlarını kesiyoruz. Bu kadar canilik olamaz" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

MİLLİ PARK OLSUN
Hırsızların gece gelerek bu katliamı gerçekleştirdiğini belirten Aksulular, acil önlem alınmasını istedi. Bu talanın sıradan bir talan olmadığını da belirten vatandaşlar, "Kepçe ve kamyonlarla geliyorlar. Bir gecede bölgeyi adeta talan ediyorlar. Bu bölge koruma altına alınmalı. Milli park ilan edilmeli" dedi.
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Hırsızlar çamı devirdi
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