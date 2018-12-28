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Kar maskeli soyguncular

Giriş Tarihi: 28.12.2018
Kar maskeli soyguncular
Isparta'da bir zincir marketin şubesine kar maskeleri ile girerek tabanca ile korkuttukları kasiyerden kasadaki bin 430 lirayı alıp kaçan soyguncular yakalandı.

İKİSİ DE 19 YAŞINDA
18 Aralık'ta Yenice Mahallesi'nde meydana gellen olay güvenlik kameralarına takıldı. Görüntüleri inceleyen, polis şüphelilerin olaydan 2 gün önce markete gelip keşif yaptığı belirledi. D.Ç. ve U.B. Davraz ve Dere mahallelerindeki evlerinde yakalandı. Yakalanan D.Ç. ve U.B.'nin 19 yaşında olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Kar maskeli soyguncular
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