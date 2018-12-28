Kepez sosyal belediyeciliğin merkezi oldu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nınKepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü AKMEK, Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi, kültür müdürlüğü, belediye tiyatrosu, üniversite hazırlık kursu, etüt merkezleri, robotik kodlama eğitim merkezi ve müzik okulları personeliyle bir araya geldi.Kepez'in sosyal ve kültürel belediyeciliğin, sanatsal etkinliklerin merkezi haline geldiğinin altını çizen Tütüncü, "2009'da 41, 2014'te 70 proje ile yola çıktık. Şimdi 123 proje ile hedef 2023 diyoruz. 123 projemizin tamamı insan odaklı belediyecilik anlayışımızın bir yansıması olacak" diye konuştu.