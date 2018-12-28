M’billa’ya talip var

BUGÜN NELER OLDU

Aytemiz Alanyaspor'un müzmin sakat futbolcusu Etame M'Billa'ya Spor Toto 1. Lig'de bu yıl şampiyonluğu hedefleyen Denizlispor'un talip olduğu öğrenildi. Yeşil-siyahlı takımın deneyimli teknik direktörü Yücel İldiz'in Kamerunlu golcüyü kadroda görmek istediği ileri sürüldü.Geçtiğimiz günlerde Nijeryalı golcü Emenike'yi de gündemine alarak taraftarlarını heyecanlandıran ancak yüksek maliyeti nedeniyle bu transferden vazgeçen yeşil-siyahlıların, gözünü Alanyaspor'da fazla forma şansı bulamayan M'Billa'ya ifade edildi. Denizlispor yönetiminin, bu sezon turuncu-yeşilli formayı sadece 1 maçta 45 dakika giyen Kamerunlu golcüyle büyük oranda el sıkıştığı kaydedildi.2008-09 sezonunda Adanaspor'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, Samsunspor ve Antalyaspor'da da oynadı.Süper Lig'de 68, TFF 1. Lig'de ise 180 maça çıkan M'Billa, 90 gole imza attı.M'Billa, Türkiye macerasına Adana'da aynı ülkeden Denizlisporlu Mbamba'yla birlikte başladı. Türkiye'ye beraber gelen iki futbolcu uzun süre birlikte oynadı.