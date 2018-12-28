Sörfün şampiyonları

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TürkiyeGelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu (GOSBF) tarafından düzenlenen Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde yapıldı.Kleopatra Plajı'nda düzenlenen şampiyonada, 45 sporcu 4 kategoride mücadele etti. Yarışlar sonunda uzun tahta kategorisinde birinciliği Yasin Pehlivan, ikinciliği Dilan Gerede Erkaya, üçüncülüğü ise Hayri Yenialp elde etti.Olimpik Milli Takım aday kadrosunun seçildiği kısa tahta kategorisinde Yasin Pehlivan birinci, Tunç Üçyıldız ikinci, Kadir Tolga Uçal da üçüncü sırada yer aldı.18 yaş altı kısa tahta kategorisinde ise Ömer Faruk Yıldız birinci, İbrahim Paçacı ikinci, Leon Arman Kapçık üçüncü oldu. Sup (kürek sörfü) kategorisinde ise Yasin Pehlivan mücadelede ilk sırada yer alırken, Eren Özdemir ikinci, Uras Durmaz ise üçüncü tamamladı. GOSBF Dalga Sörfü Branşı Teknik Kurul Başkanı Tunç Üçyıldız, Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası ile 2019 milli takım seçmeleri seviye tespit yarışları yaptıklarını söyledi.