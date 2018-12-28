Zehir tacirlerine ceza yağdı

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Antalya'nınAlanya ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu yargılanan 3 sanığa toplamda 30 yıl hapis cezası verildi. Hamdi E.A (28), Hüseyin F. (36), İsmail Altan D. (29), ve Vahdet E. (33) 28 Mayıs'ta Mahmutlar Mahallesi'nde bir eve yapılan baskında yakalanmıştı. Olayda., satışa hazır 41 paket halinde 130 gram uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirilmişti. Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Hüseyin F.'nin beraatine karar verirken, Hamdi E.A.'İsmail Altan D. ve Vahdet E'yi 10'ar yıl hapis ve 33 bin 960'ar lira para cezasına çaptırtı.