Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Zehir tacirlerine ceza yağdı

tacirlerine ceza yağdı

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2018
Zehir tacirlerine ceza yağdı
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu yargılanan 3 sanığa toplamda 30 yıl hapis cezası verildi. Hamdi E.A (28), Hüseyin F. (36), İsmail Altan D. (29), ve Vahdet E. (33) 28 Mayıs'ta Mahmutlar Mahallesi'nde bir eve yapılan baskında yakalanmıştı. Olayda., satışa hazır 41 paket halinde 130 gram uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirilmişti. Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Hüseyin F.'nin beraatine karar verirken, Hamdi E.A.'İsmail Altan D. ve Vahdet E'yi 10'ar yıl hapis ve 33 bin 960'ar lira para cezasına çaptırtı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Zehir tacirlerine ceza yağdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN