BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da2018'de koruyucu aileye verilen çocuk sayısı 41'e ulaştı. Devlet korumasındaki çocukların ev ortamında büyümesi için başlatılan 'koruyucu aile' uygulaması ile yeni yıla evinde geçireceklerin biri de Yusuf Umut oldu. 6 ay önce yeni ailesine kavuşan Yusuf Umut, birinci yaş gününü de koruyucu ailesi Fahrettin ve Emine Çakan ile birlikte Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde kutladı.Takım elbise giydirilip kravat takılan Yusuf Umut, pasta üzerinde 1'inci yaşını temsilen yakılan mumun söndürülmesiyle alkışlar eşliğinde yeni yaşına girdi. İl Müdür Vekili Halil Atik, "Bu sene 41 çocuğumuzu koruyucu ailesine teslim ettik. '41 kere maşallah' diyoruz. Yuvalarını çocuklarımıza açan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Fahrettin Çakan 28 yıllık evlat özleminin bittiğini, doğum günü telaşı nedeniyle evlilik yıldönümlerini unuttuklarını anlattı.