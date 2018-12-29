AK belediyecilik kazanacak

AK Parti Isparta Seçim Koordinasyon Merkezi törenle açıldı. Aksu Caddesi'ndeki merkezin açılışına, eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, AK Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen ve çok sayıda partili katıldı. Akdağ, AK Parti belediyeciliğinin artık Isparta'da hizmet bayrağını devralacağını belirterek, "Isparta'da artık değişim zamanı geldi" dedi.

İTTİFAK RUHU VURGUSU

AK Parti'nin herkese kucak açan bir parti olduğunu vurgulayan Akdağ, "Bugüne kadar hizmet eden herkese teşekkür ederiz. Ama artık hizmet çıtasını yükseltmemiz gerekiyor. Isparta'yı bölgesinin parlayan yıldızı bir şehir olarak yükseltmemiz gerekiyor" diye konuştu. Cumhur İttifakı'nın da korunacağını vurgulayan Akdağ, "Biz Cumhur İttifakı'nın ruhuna asla halel getirecek, zedeleyecek bir iş yapamayız. Buna da kararlıyız" açıklamasında bulundu. AK Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen ise Isparta'ya hizmet etmek için yola çıktılarını, güzel işler yaparak vatandaşları mutlu etme amacında olduklarını anlattı. Açılış kurdelesi törenle kesildi.