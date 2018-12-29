Antalya’nın çöpü altın değerinde

ANTALYA'DA 'çöp altındır' sloganıyla saatte 25 megavatlık üretim yapılan Büyükşehir Belediyesi Kızıllı Entegre Katı Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'nin ikinci aşaması devreye giriyor. Günde yaklaşık bin 500 ton çöpün değerlendirildiği tesisin tamamen devreye girmesiyle üretim 45 megavata ulaşacak. Bir başka deyişle bugün 60 bin konutun elektrik enerjisini karşılayan tesis, ikinci etap sonrası 135 bin konutun elektrik enerji ihtiyacının giderecek.

ÇÖPTEN DÖNÜŞÜM

Tesisteki işlemleri anlatan Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, birinci etapta tesiste çöplerin ayrıştırıldığını ve plastik, demir, kağıt gibi atıkların geri dönüşüme kazandırıldığını kaydetti. İkinci etapta ise organik atıkların öğütme tankıyla hamur haline getirildiğine değinen Erçin, "Oksijensiz ortamda bakterilerle işlemden geçen atıkların içinde bulunan metan gazı alınıyor. Jeneratörlerle bu metan gazı yakılarak elektrik enerjisi elde ediliyor" ifadelerini kullandı.