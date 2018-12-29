Antdob yeni yıla 10 eserle başlayacak

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 2019'un ilk ayında opera, operet, müzikal, bale ve konser olmak üzere toplam 10 temsille seyirciyle buluşacak. Antalya DOB, yeni yıl kutlamalarıyla özdeşleşmiş ve dünyaca ünlü bale toplulukları tarafından yeni yıl öncesi sahnelenen 'Fındıkkıran' balesini bu sezon son kez 5 ve 8 Ocak tarihinde sahneleyecek. 'Türküyem' müzikali ise 10 ve 24 Ocak'ta sanatseverler ile buluşacak.ANTDOB, eylül ayında yaşamını yitiren usta tiyatro sanatçısı Ferdi Merter'e ait 'İstanbulname' operetini 12 ve 29 Ocak'ta tekrar sahnelenecek. Antalya DOB Antalya Müzesi'ndeki konserler 16 Ocak'ta 'Seslerin Büyüsü' konseri ile devam ediyor. 19 Ocak'ta da Balenin Yıldızları Gala Gecesi'nde Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun DOB sanatçıları gösteri yapacak. 'Çardaş Prensesi' opereti 22 Ocak'ta, 26 Ocak'ta ise Bizet'in 'Carmen'i ile final yapılacak.