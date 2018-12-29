Eski iş arkadaşını öldürdü

Antalya'da oto tamir ustası, eski çalıştığı iş arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay önceki gece saat 00.00 sıralarında Kepez ilçesi Kanal Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası 33 yaşındaki Fevzi Gürün'ü telefonda tartıştığı eski mesai iş arkadaşı Erkan Büyükdeğirmenci görüşmek için çağırdı.

BIÇAKLA SALDIRDI

Evinin önüne inen Gürün'e eski iş arkadaşı olduğu ileri sürülen Erkan Büyükdeğirmenci bıçaklayıp olay yerinden bir arkadaşı ile birlikte otomobille kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Gürün'ü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Gürün'ü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan oto tamir ustasının vücudunda 12 bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Isparta'da yakalanan Büyükdeğirmenci, ifadesinin ardından mahkemece tutuklandı. Gürün'ün cenazesi ise otopsinin ardından memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine götürüldü.



TELEFONDA RESTLEŞTIK ÖLDÜRDÜM'

Fevzı Gürün'ü (34), 12 yerinden bıçaklayarak öldüren Erkan Büyükdeğirmenci (35) yaşadıklarından pişman olduğunu söyledi. Fevzi Gürün ile telefonda tartıştıklarını anlatan Büyükdeğirmenci, önceden de sevmediğini söylediği Fevzi Gürün ile restleşince 'düello' için buluştuklarını ve bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi.