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Gerdanlık ışıl ışıl parlamaya başladı

Giriş Tarihi: 29.12.2018
Gerdanlık ışıl ışıl parlamaya başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Boğaçayı Projesi ilk etap çalışmalarını tamamladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, rekreasyon çalışması tamamlanan Boğaçayı'nda incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Seyir terasları, yürüyüş ve bisiklet yolları, aydınlatmasıyla yeni bir görüntüye kavuşan Boğaçayı'nın denizle buluştuğu alanın doğusunda ve batısında toplam 1200 metre uzunluğunda çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Yürüyüş yollarının yanı sıra, Konyaaltı Sahil Projesi'ndeki bisiklet yolu ile bütünleşen 650 metrelik bisiklet yolu yapıldı. Boğaçay çevre düzenlemesi boyunca ahşap seyir terası, gölgelikler ve oturma alanları oluşturuldu.

2 BİN 300 YENİ AĞAÇ
Çocuk oyun alanları, basket sahası, sokak antrenman parkuru, açık fitness alanı ve iki adet halka açık tuvalet düzenlendi. Sisli kuru havuz yapılırken, amatör balıkçılar için 4 balık tutma yeri oluşturuldu. Mevcut tüm ağaçların korunduğu projede yeni 2300 ağaç ve 300 bin çalı bitkisi dikildi. Proje alanının kuzey batısında yer alan ağaçlık bölümden geçen dere ve çevresi ıslah edildi.

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Gerdanlık ışıl ışıl parlamaya başladı
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