İlk duruşma ‘41’ kere maşallah gergin başladı

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın (19) ölümüne neden olan sürücü Celil Demir'in (23) yargılanmasına başlandı. Kaza, 14 Kasım'da AÜ kuzey kapısı çıkışında yaşanmıştı. Demir kaza anında 50-55 kilometre hızla gittiğini ve Aslıhan'ın kulağında kulaklıkla yola çıktığını iddia etti.

FREN SESİ YOK

Duruşmada dinlenen tanıklar da sürücünün hızının 70-80 kilometre olduğunu öne sürdü, fren sesi de duymadıklarını söyledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına kadar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. Sanık ve yakınlarının tavrından yakınan baba Okan Kocapınar, "Bir insanın hayatına mal olduğunun farkında değil. Ailesi de aynı şekilde. Pişmanlık duyguları yok. Çok rahatlar" dedi. Aslıhan'ın ablası Esra Nur Kocapınar ise Celil Demir'in ailesinin mahkemede 'göreceksiniz' diye kendilerini tehdit ettiklerini iddia etti.