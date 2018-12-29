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Kepez’in kedilerine sıcak yuva yapıldı

Giriş Tarihi: 29.12.2018
Kepez’in kedilerine sıcak yuva yapıldı
Kepez Belediyesi'nin Sokak Hayvanları 'Ev'leniyor etkinliği kapsamında bu ay sokak kedileri sıcak bir yuvaya kavuştu. Sokak kedileri için üretilen rengarenk evlerin ilk örnekleri, Fatih Sultan Mehmet Parkı'na monte edildi. Belediye atölyelerinde üretilen kedi evleri ile sokak kedilerinin soğuk ve yağmurlu kış günlerini rahat geçirmesi sağlanacak. Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Medeni şehir olabilme önceliklerinden birisi, bütün canlılara saygı göstermektir. Sokak havyalarına daha fazla imkan üretmeye devam edeceğiz" dedi.
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Kepez’in kedilerine sıcak yuva yapıldı
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