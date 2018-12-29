Kötü örnek Muratpaşa

Antalya'da CHP'li Muratpaşa Belediyesi'nin yatırım yapma yerine alkol alım ihalesi yapması dikkat çekti. Belediyeye ait ve halka açık tesislerde satışı yapılacak 129 bin şişe bira için 800 bin liralık ihale yapıldı. Alkol ihalesini vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları eleştirdi. Vatandaşlar 'vergilerimizle bira keyfi mi yapıyorsunuz' sözleriyle sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Şartnamesinde 'Muratpaşa halkını falezlerle buluşturmak ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla açılan işletmelerde kullanılacak olan bira ürünü alımı' yazan ihale Yeşilay'ın da tepkisini çekti. DİKKATLİ OLUNMALI

Bağımlılıklarla mücadele noktasında koruyucu hizmeti çok önemsediklerini söyleyen Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, öncelikli hedeflerinin çocukları ve gençleri bağımlılık yapan maddelerden korumak olduklarını belirtti. İnsanların özel hayatlarına müdahale etmeden teşvik ediliciliğin önlenmesi gerektiğinin altını çizen Öztürk, Muratpaşa Belediyesi'nin alkol ihalesi gerçekleştirmesini eleştirdi. Öztürk, "Kamu kuruluşlarının alkole teşvik konusunda daha dikkatli olması lazım. İnsanları alkole yönlendirmemek gerekiyor. Özendiriciliği önlemek için açık alanda alkol satışında dikkat edilmeli" dedi.

PARA GENÇLERE AYRILSIN

Antalya Sağlıklı Yaşam Derneği (SAYAD) Başkanı Bahattin Bayraktar da gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için belediyelere çok iş düştüğünü vurguladı. Bayraktar, "Gençlere kötü alışkanlıkları sunmak yerine projeler üretmeliler" dedi. Belediyenin bira ihalesine çıkmasının doğru olmadığını belirten Bayraktar, "Hiçbir belediye alkole para ödememeli. Bu parayı gençlerin sosyal faaliyetleri ve harcamalarına yatırılırsa geleceğe yatırım yapılır" Diye konuştu.

BİRA FESTİVALİ ÖRNEĞİ VAR

Bayraktar, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Akaydın'ın bira festivali düzenlediğini hatırlattı. Bayraktar, festivalde alkol koması nedeniyle bir gencin hayatını kaybettiğine değinerek, bu süreci gençlerin alkolik olmasını özendiren bir süreç olduğunu ileri sürdü. Bayraktar, "O gün ki olumsuz süreci atlattık. Gençlerimizin sağlıklı ve alkolsüz bir gelişim göstermelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.