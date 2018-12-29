Muhtar gönüllü torunluk yapıyor

Antalya'da Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, mahallesinde yalnız yaşayan, yaşları 80 ile 100 arasında değişen 15 yaşlının evine 2 yıldır her gün öğle saatlerinde yemek taşıyor. Belediyelerin aşevlerinden çıkan yemeklerin bu yaşlılar için uygun olmadığının anlaşılması üzerine 40 yaşındaki Ay, mahallesindeki 4 restoranla anlaştı. 2 yıldır her gün saat 12.00'de muhtarlıktan çıkan Ay, yaşlılara ücretsiz yemek veren restoranların kapısını çalıyor. Yemekleri dairelere çıkaran muhtar Ay, yerinden kalkmakta güçlük çeken ya da hasta olan yaşlıların sofralarını da kuruyor. Adeta onlara torunluk yapıyor.

ÇOCUĞUNDAN AYIRMIYOR

Yaşlılar da Halil Ay'ın geleceği saati dört gözle bekliyor. Yemeklerden çok ilgi gösterdiği için Ay'ın yolunu gözlediklerini dile getiren 97 yaşındaki Nigar Kiracıoğlu muhtarı çocuklarından ayırmadığını söyledi. Gözyaşları içinde duygularını anlatan Nİgar Kiracıoğlu, "O bizim torunumuz, onun sayesinde beyde bu rahat yok" dedi.



ARTIK AİLEDENBİRİ GİBİ OLDU

MUHTAR Halil Ay, yazıhanede oturup mühür vurarak gün geçirmek istemediğini söyledi. Vatandaşın içinde olmak, derdiyle dertlenmeyi kendine amaç edindiğini dile getiren Ay, "Onlar bizim anne babamız, onlara sahip çıkmamız lazım. Yaşlılarımızı kendi anne babam gibi görüyorum. Onları çok seviyorum. Yarım saat geç kalsam beni arayıp merak ettiklerini söylüyorlar" dedi. Muhtar Halil Ay, 15 yaşlıyı birbiriyle de tanıştırdı. Yaşlılar telefonla birbirlerini arayıp destek oluyor.