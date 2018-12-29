Saklıkent seni çağırıyor

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Saklıkent Koordinasyon Toplantısı, Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Beydağları Saklıkent Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Emin Altıner yıl boyunca merkez ve bölgede yapılan çalışmalar hakkında bir sunum yaptı.Vali Karaloılg, Saklıkent'in Antalya'ya 50 dakika mesafede 2 bin 200 rakımlı bir merkez olduğuna dikkati çekti. Vali, "Saklıkent sadece kayak merkezi değil, yazın da yayla ve doğa turizmi açısından Antalya ve Türkiye'nin bir değeri. 'Saklıkent'i artık saklı tutmayacağız' demiştik. Bu konuda mesafe aldığımız bir yılda yapılan çalışmalarla gördük" dedi. Ziyaretçi rekoru kırıldığına değinen Vali Karaloğlu, "Bir yılda ziyaretçi sayısı 30 binden 190 bine çıkarak Saklıkent'e gelen ziyaretçi sayısı yüzde 600 arttı" diye konuştu.Etkinliklerle tanıtılacak SAKLIKENT düzenlenecek etkinliklerle tanıtılacak. Triatlon Federasyonu işbirliği ile 500 sporcunun katılacağı 'Kış Triatlonu' düzenlenmesi planlanıyor. Triatlonda kayak, bisiklet ve yüzme etapları yer alacak. Bölgenin yaz döneminde spor kampları için de kullanılması gündemde.