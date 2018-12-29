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Sanatseverleri buluşturan sergi

Giriş Tarihi: 29.12.2018
Sanatseverleri buluşturan sergi
Çağdaş Türk sanatının duayenlerinden Burhan Doğançay 'Broadway / Lafayette' resim sergisi, Şebnem Bahar Art & Design Gallery'de sanatseverlerle buluştu. Sergi, bir çok ünlü ismi ve çok sayıda sanatseveri bir araya getirdi. Şebnem Bahar Art & Design Gallery'nin ev sahipliği yaptığı sergide, Doğançay'ın resimlerinin en önemli kaynaklarından biri olan yerel kültürler bu sergide de dikkat çekti. Çağdaş estetikle donanmış kaligrafik yansımaların yoğunluğunu tüm gücüyle hissettiren Burhan Doğançay'ın yeni yılda da sergiler açacağı belirtildi.
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Sanatseverleri buluşturan sergi
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