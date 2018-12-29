Sanatseverleri buluşturan sergi

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ÇağdaşTürk sanatının duayenlerinden Burhan Doğançay 'Broadway / Lafayette' resim sergisi, Şebnem Bahar Art & Design Gallery'de sanatseverlerle buluştu. Sergi, bir çok ünlü ismi ve çok sayıda sanatseveri bir araya getirdi. Şebnem Bahar Art & Design Gallery'nin ev sahipliği yaptığı sergide, Doğançay'ın resimlerinin en önemli kaynaklarından biri olan yerel kültürler bu sergide de dikkat çekti. Çağdaş estetikle donanmış kaligrafik yansımaların yoğunluğunu tüm gücüyle hissettiren Burhan Doğançay'ın yeni yılda da sergiler açacağı belirtildi.