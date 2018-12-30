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Askerlere saldırdı

’nın Alanya ilçesinde oteli mühürlenen işletmeci jandarma ve zabıta ekiplerine köpeklerle saldırdı. Bir asker yaralandı. Evinde yapılan aramada uyuşturucu çıkan otel sahibi ise tutuklandı

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2018
Askerlere saldırdı
Antalya'nın Alanya ilçesinde çalışma ruhsatı olmadığı gerekçesiyle bir oteli mühürlemeye giden zabıta ve jandarma görevlilerine otel sahibinin köpeklerle saldırmasının perde arkasından uyuşturucu çıktı.

BİR ASKER YARALANDI
Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli zabıta memurları, Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde bulunan ve çalışma ruhsatının olmadığı iddia edilen oteli mühürlemek istedi. İncekum Jandarma Karakolu'na bağlı ekiplerin de eşlik ettiği zabıtalara otel sahibi H.Ç.'ye (45) ait Doberman cinsi 3 köpeğin saldırdığı iddia edildi. Yaşanan arbede sırasında bir jandarma, köpekler tarafından ayağından ısırılarak yaralandı. Yaralanan jandarma hastaneye kaldırılırken, otel sahibi H.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı

EVİNDE UYUŞTURCU ÇIKTI
Gözaltına alınan otel sahibi H.Ç'nin evinde yapılan aramada saksılar içinde 117 kök Hint keneviri ve 100 gram kubar esrar ele geçirildi. H.Ç'nin, ruhsatının olmadığı gerekçesiyle iki defa mühürlenen otelini, mühürlerini sökerek çalıştırdığı ileri sürüldü. Otel sahibi H.Ç, sevk edildiği nöbetçi mahkemece 'Kamu görevlilerine direnmek, mühür bozmak ve uyuşturucu madde bulundurmak' suçlamalarıyla tutuklandı.
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Askerlere saldırdı
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