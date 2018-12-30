Askerlere saldırdı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde çalışma ruhsatı olmadığı gerekçesiyle bir oteli mühürlemeye giden zabıta ve jandarma görevlilerine otel sahibinin köpeklerle saldırmasının perde arkasından uyuşturucu çıktı.Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli zabıta memurları, Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde bulunan ve çalışma ruhsatının olmadığı iddia edilen oteli mühürlemek istedi. İncekum Jandarma Karakolu'na bağlı ekiplerin de eşlik ettiği zabıtalara otel sahibi H.Ç.'ye (45) ait Doberman cinsi 3 köpeğin saldırdığı iddia edildi. Yaşanan arbede sırasında bir jandarma, köpekler tarafından ayağından ısırılarak yaralandı. Yaralanan jandarma hastaneye kaldırılırken, otel sahibi H.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındıGözaltına alınan otel sahibi H.Ç'nin evinde yapılan aramada saksılar içinde 117 kök Hint keneviri ve 100 gram kubar esrar ele geçirildi. H.Ç'nin, ruhsatının olmadığı gerekçesiyle iki defa mühürlenen otelini, mühürlerini sökerek çalıştırdığı ileri sürüldü. Otel sahibi H.Ç, sevk edildiği nöbetçi mahkemece 'Kamu görevlilerine direnmek, mühür bozmak ve uyuşturucu madde bulundurmak' suçlamalarıyla tutuklandı.