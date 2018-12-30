Boffin fark yarattı

BUGÜN NELER OLDU

SEZONUN ilk yarısında Antalyaspor'un yakaladığı çıkışta büyük pay sahibi olan Ruud Boffin, ortaya koyduğu istatistikle de dikkat çekti. Birçok maçta Antalyaspor'un maça tutunmasını sağlayan Belçikalı file bekçisi, Süper Lig'in en çok kurtarış yapan kalecileri arasında yerini aldı. Sezonun ilk yarısında çıktığı 17 maçta 49 kez golü engelleyen başarılı file bekçisi, en çok kurtarış yapan kaleciler sıralamasında 4.sırada kendisine yer buldu. Listenin zirvesinde 66 kurtarış ile Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan yer alırken, Ramazan Köse ve Serkan Kırıntılı da Boffin'in üzerinde yer alan diğer isimler oldu.