Bu kadarına da pes

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA hırsız veya hırsızlar park halindeki 5 otomobilin camını kırdı, 4 aracın kapısını zorladı. 9 aracın zarar gördüğü olayda hırsızlar sadece bozuk paraları çaldı. Olay, 'Bu kadarına pes' dedirtti.Olay, dün saban saat 09.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi, Dr. Eyiler Apartmanı otoparkında meydana geldi. Sabah işe gitmek için otoparka gelen bina sakinleri, araçlarının camlarının kırık olduğunu farketti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis yaptığı incelemede 4 otomobilin sağ arka kapı camlarının kırıldığını, 3'ünün ise kapılarının zorlandığını tespit etti.Otomobil sahipleri karşılaştıkları manzara karşısında ise büyük şok yaşadı. Hırsız veya hırsızların araçlardan sadece bozuk paraları aldığı belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından, otomobil sahipleri polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Öte yandan, hırsız veya hırsızların yakın bölgede yine bir otomobilin camını kırdığı, diğerinin kapısını sert bir cisimle zorladığı öğrenildi. Araç sahiplerinden Levent Altınay, "Arabalarımızı resmen darp etmişler. Camları kırıp arabaların içlerine girmişler. Sadece madeni paraları çalıp gitmişler. İnşallah yakalanırlar" dedi.