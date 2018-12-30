Çevreci otopark

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EFSANE Geri Dönüyor' sloganıyla hayata geçirilen ve büyük beğeni toplayan Şarampol Projesi'nin otopark ihtiyacına çözüm bulmak üzere projelendirilen yer altı otoparkı, açılışa hazır hale getiriliyor. Bölgenin büyük bir ihtiyacını karşılayacak olan ve yapımında sona yaklaşılan proje tamamlandığında bölgeye nefes aldıracak modern bir park ve 307 araçlık otopark kullanımda olacak.Çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi yetkilileri Cumhuriyet Mahallesi Otoparkının üst kısımda peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmalarının sürdüğünü, park bölümünde yeşil alan çalışması, istinat duvarı yapımı ve yürüyüş yolu çalışmasının yapıldığını ifade etti. Yeraltındaki Otopark kısmında ise duvar boyama işlemlerinin tamamlandığını, yol çizgileme uygulaması yapıldığını ve güvenlik kameralarının montesinin tamamlandığını belirtildi.Yapımı başlamadan 'Yeşil katledilecek' diye bir bardak suda fırtına kopartılan proje tamamlandığında 307 araç kapasiteli otoparkın üstü tamamen park olacak ve içinde yürüyüş parkurları, spor egzersiz alanı, 3 adet su havuzu ile oturma alanları yer alacak. Mekanik katlı park sistemine uygun tasarlanan proje, ihtiyaç dahilinde iki misli aracın buradan istifade edebileceği şekilde hayata geçirildi.