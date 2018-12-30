Çiftçiye yatırım 2019’da artacak

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ANTALYA'DA bu yıl çiftçiye 30 milyon liralık yatırım yapan Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin (ANTBİRLİK), yatırımlarının karşılığını 2019 yılında alacağı ifade edildi. ANTBİRLİK, 5 pamuk toplama makinesi, 2 adet mısır silaj makinesi ve 10 lojistik kamyon alarak çiftçiye yönelik yatırımını artırdı.ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, göreve geldikleri ilk yılı toparlanma olarak değerlendirip, 2018 yılını yatırım yılı olarak hedeflediklerini ve bu hedefe ulaştıklarını açıkladı. Yavuz, yaptıkları yatırımların karşılığını 2019 yılında toplayacaklarını ifade etti. Uzun soluklu yatırım projelerinin olduğunu ifade eden Yavuz, "ANTBİRLİk'in itibarını ve piyasada ki güvenini ayağa kaldırdık. Borçları ödedik. Birliğe, tarım dünyasında buğday alımı, narenciye alımı ve mısır silaj alımları gibi yeni iş alanları kazandırdık. Hem çiftçimiz kazandı hem de biz kazandık. Güvenli ve sağlam adımlarla büyümek için uzun soluklu projeler hazırladık" dedi.