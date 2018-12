Düden Şelalesi kışın da güzel

BUGÜN NELER OLDU

Turizmin başkenti Antalya'da her yıl 400 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Düden Şelalesi, renk cümbüşü ve gürül gürül akan suyuyla turistlerin yaz kış gözdesi durumunda.Antalya kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan şelaleyi, Çin'den Japonya'ya, Filistin'den Rusya'ya, Amerika'dan Almanya'ya farklı ülkelerden binlerce turist ziyaret ediyor. Yazın serinlemek, doğayla baş başa kalmak için çok tercih edilen Düden Şelalesi, kışın da misafirlerine iyi geliyor. Sonbaharın turuncu, yeşil, sarı, ve kızıl renklerinin bir cümbüşe çevirdiği şelalede hatıra fotoğrafı çektirenler, ırmağın kenarında saatlerce oturup, bu eşsiz güzelliği izlemenin keyfini çıkarıyor. Turistler, şelaledeki mağarada da güzel zaman geçiriyor.ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Özel Sağlık Eğitim Kültür ve Ticaret Limited Şirketi (ANSET) Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu, şelalenin kışın da yoğun ilgi gördüğünü söyledi. "Markanın yazı kışı olmaz. Her mevsim yoğun ilgi var" diyen Doğanoğlu, kente gelenlerin şelaleye uğramadan gitmediğini ifade etti. Orta Avrupa, İskandinavya ve Orta Asya ülkelerinden, her milletten insanın şelaleyi ziyaret ettiğini aktaran Doğanoğlu, kente gelenlerin Düden Şelalesi'ne uğramadan gitmediğini vurguladı.