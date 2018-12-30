Haydi şenliğe

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı 'Yeni Yıl Şenliği'nde, üreten kadınların el emeği göz nuru ürünleri Antalyalılarla buluşturuldu. Tophane Çay Bahçesindeki 'Yerli Malı Şenliği'nin ardından bu kez kadın üreticilere yönelik Karaalioğu Parkı'nda 'Yeni Yıl Şenliği' düzenlendi. El emeği göz nuru ürünler Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen yaklaşık 200 stantta satışa çıktı. Bugün akşama kadar Antalyalılarla buluşacak şenlikte, ASMEK ve Aile Eğitim Merkezi kursiyerleri, kadın kooperatifleri, dernekler, STK'lar, kadın platformları ve daha birçok üreten kadın, el emeği ürünlerini satıyor. Tüm Antalyalıların beklendiği şenlikte, kadınların ürettiği el ürünleri büyük beğeni topluyor.