Hedefimize ulaşamadık

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de 3. yılını geçiren Aytemiz Alanyaspor'un başkanı Hasan Çavuşoğlu, ligin ilk yarısıyla ilgili açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu,dedi. Son 3 maçta oynadıkları futbolun kendilerini gelecek için umutlandırdığını anlatan Çavuşoğlu, "Bu maçlarda forvet oyuncularının sakatlıkları ve cezalı oyunculara rağmen ligin ilk yarısındaki zorlu süreçte 18 puan aldık. Maalesef bazı olaylar neticesinde ilk yarıyı 18 puanla kapattık" şeklinde konuştu.Çavuşoğlu, ikinci yarıda çok daha zorlu bir ligin kendilerini beklediğini belirterek "Takımlar arasında puan farkı çok yok. 30 puanın altındaki takımlar arasında 2-3 maçlık fark var. Hepimiz için zorlu bir süreç olacak" değerlendirmesini yaptı. Transferlerde görüştükleri oyuncuların olduğunu anlatan Çavuşoğlu,dedi.