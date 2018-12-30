Kardeşlik böyle olur

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Antalya'da özel bir kolejin velileri, düzenledikleri kermesin geliri ile kardeş okulların öğrencilerini kış ortasında üşememeleri için tepeden tırnağa giydirdi. Bahçeşehir Koleji Antalya Lara Kampüsü'nde veliler farkındalık oluşturmak için kermes düzenledi. Kermese veliler, öğrenciler ve okulun öğretmenleri büyük ilgi gösterdi. Hazırlanan yiyecekler ve satışa sunulan ürünler kısa sürede tükendi.Okul Aile Birliği Başkanı Nagihan Ketrez, kermesten elde ettikleri gelir ile Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi'ndeki kardeş okul Hasan Kaya İlköğretim Okulu ile birlikte dört okuldaki ihtiyaç sahibi öğrencilere destek verdiklerini söyledi. 150 velinin etkinliğe destek verdiğini belirten Ketrez, "Kardeş okulumuzdaki çocuklarımızın kışı sıcak bir ortamda geçirmelerini istedik. Kardeş sıcaklığının ve duygularının oluşmasını istedik" dedi.Kardeş okuldaki öğrenciler için aldıkları kışlık kıyafetleri kendi elleri ile giydiren Bahçeşehir Koleji Antalya Lara Kampüsü'nün velileri, yeni yıl öncesi en hayırlı iş yaptıklarını söyledi. Verilebilecek en güzel hediyenin kardeş sıcaklığı olduğunu vurgulayan veliler, "Bizim hareketimiz diğer okullara örnek olsun. Her okul kendine bir kardeş bulursa geleceğimiz olan çocuklarımız arasında fark kalmaz. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz" diye konuştu.ANTALYA'NIN Kaş ilçesinde ortaokul öğrencileri annelerinin hazırlayıp, Mardin'in Nusaybin Derince Jandarma Komutanlığına gönderdiği koliler vatani görevini yapan Mehmetçiklere ulaştı. Kaş'ın Kalkan Ortaokulu'ndan 20 öğrencinin Mehmetçiklere destek ve moral vermek için okul yönetimiyle hazırladığı 3 koli ve yazdığı şiirler, 10 gün önce Mardin'in Nusaybin Derince Jandarma Komutanlığına gönderildi. Öğrencilerin anneleriyle ördüğü atkı ve bereler ile hazırladığı kurabiye ve böreklerin içinde bulunduğu koliler Mehmetçiklere ulaştı. Okul yöntimi, Mehmetçiğe moral veren çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.