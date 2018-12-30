Kepezli kadına yeni yıl müjdesi

BUGÜN NELER OLDU

KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, her ay Kepezli kadınları bir araya getiren buluşmaya katıldı. Kepezli kadınların Şoförler Odası Düğün Salonu'ndaki keyifli eğlencesine ortak olan Başkan Tütüncü, yeni müjdeler verdi. Dokuma Park'ta açtıkları kadınlar el emeği çarşısının bir benzerini batı mahallelerinde de açacaklarını duyuran Tütüncü, ev hanımlarının pazar alanlarına ulaşımını kolaylaştırmak için Ocak ayından itibaren ücretsiz servis imkanı da sunacaklarını söyledi.Tütüncü, "Önümüzdeki süreçte çalışan kadın sayısını arttırmak için kurulcak kooperatiflere destek hizmeti vereceğiz" dedi. Kadınlara 7 noktada sabah sporu yapma imkanı getirdiklerini de hatırlatan Tütüncü, yeni yılda Yenidoğan Mahallesi'nde yeni bir salon daha kuracakları müjdesini de verdi.