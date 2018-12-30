Şampiyonlar görücüye çıktı

ANTALYA'NIN Kumluca ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek Geleneksel Kumluca Deve Güreşleri'ne katılacak şampiyon develer, güreşseverlere tanıtıldı. Çanakkale, Aydın, Muğla, Denizli ve Antalya'dan develerin katılacağı Geleneksel Kumluca Deve Güreşleri öncesi develer ilçenin caddelerinde dolaştırıldı. Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Karakuş, "Ege ve Akdeniz'in en favori, en popüler 120 deve katılacak. Yılın en görkemli, seyrine doyulmayan güreşini düzenliyoruz. Güreş severlerin kaçırmamasını tavsiye ediyorum"
dedi