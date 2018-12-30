Talih kuşu kanat açtı

BUGÜN NELER OLDU

SON iki yıldır Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi Antalya'ya çıkarken, bayiler önünde bilet almak isteyenler 40 metreye varan kuyruklar oluşturdu. Son iki yıldır Muratpaşa ilçesine çıkan büyük ikramiye nedeniyle ilçedeki milli piyango bayilerine akın edildi. Tarihin en büyük ikramiyesi sahibini beklerken, biletlerin büyük bölümü tükendi.Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, "Tam biletin tamamı tükendi. Yarım biletin yüzde 99'u tükendi ve çeyrek biletin yüzde 90'ı bitti" dedi. Bu yıl büyük ikramiyenin 70 milyon lira olduğuna dikkat çeken Çobanoğlu, " Büyük ikramiyenin en büyük talihlisi Antalya'dır. Önceki iki yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiyenin şehrimize çıkmasını temenni ediyoruz. Kargo ile Ağrı'ya İzmir'e bilet gönderdik" dedi.