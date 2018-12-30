Ters Ev’de yeni yıla yeni dekor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN turistik bölgesi Kundu'daki Ters Ev, sezonun son yeniliğini yeni yıl için yaptı. Yıl içinde 3 kez dekor yenileyerek popülaritesini koruyan Ters Ev'in oda dekorasyonları değişti. Heyecan verici fotoğrafların merkezi, adrenalin yüklü bir gezi olarak adlandırılan Ters Ev'i kurulduğu günden bu yana 100 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin Ters Ev'e ilgisini sıcak tutmanın tek yolunun dekorasyon yenilemek olduğunu belirten işletme sahibi Kaan Karahan, Ters Ev, 2019 yılına yeni oda dekorlarıyla girecek" dedi. Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi'nde 300 metrekarelik arazi içine 85 metrekare inşa edilen Ters Ev, haftanın yedi günü 09.00 ile 20.00 saatlerinde arasında ziyarete açık ve giriş ücreti 15 lira.