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Turistler gitti takıları kaldı

Giriş Tarihi: 30.12.2018
Turistler gitti takıları kaldı
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde yazın turistlerin akınına uğrayan plajlarda amatör define avcıları, dedektörle değerli eşya ve madeni para arıyor. Fethiye'nin Çalış ile Ölüdeniz plajları, her yaz yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Yazın tatilcilerin akınına uğrayan plajlar, kışın da altın avcılarının mekanı oluyor.

SPOR AMAÇLI YAPIYORUM
Her fırtına sonrası ellerinde dedektörle sahile gelen amatör define avcıları, tatilcilerin yüzerken kaybettiği altın ve değerli eşyaları arıyor. Cenk Akın, bunu spor amaçlı yaptığını dile getirdi. Zaman zaman elindeki dedektörle denizin içine girerek de arama yapan Akın, "Yasal olduğu için arama yapabiliyoruz, yasak olsaydı yapamazdık. Düşen eşyaları varsa arıyoruz. Ben bu yıl başladım. Yaklaşık 1 ay oldu. 6-7 tane eşya buldum" dedi.
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Turistler gitti takıları kaldı
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