135 bin can taşıdılar

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da yılın 11 aylık döneminde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 3 milyon 47 bin 774 çağrı gelirken, bu çağrıların 406 bin 602'sini sağlık için aramalar oluşturdu. Aynı dönemde ambulansla toplam 135 bin 335 kişi hastaneye yetiştirildi. Zamanla yarışılan operasyonlarda vakaya ulaşma süresi 5-8 dakika arasında değişti.İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, 11 aylık dönemi değerlendirdi. Gazipaşa'dan Kaşa kadar olan 650 kilometre uzunluğundaki sahil bandında 82 ambulans, 963 personel ile hizmet verdiklerini açıklayan Hülür, 1996 yılında kurulan 112 Hızır Acil Servisinin ilk başta 7 ambulans 72 personel ile hizmet verdiğini hatırlattı. Hülür, 22 yılda yaklaşık 12 kat büyüdüklerine dikkat çekti.Antalya'da 82 ambulansın haftanın 7 günü 24 saat hazır beklediğini ifade eden Hülür, "Ambulanslarımızın vakalara ulaşma hızı ise dünya standartlarının üstünde. Her türlü vakaya ortalama 5 ile 8 dakikada ulaşarak müdahale ediyoruz. Vakalara ulaşma süresi dünya ortalaması ise 10 dakika. Biz bundan kat kat iyiyiz. Kent merkezindeki vatandaştan kente en uzak dağın başında hastalanan çobanımıza kadar her vakaya karadan ve havadan müdahale ediyoruz" diye konuştu.Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür 2018 yılında ilk 11 aylık dönemde 112'ye toplam 3 milyon 47 bin 774 çağrı geldiğini de kaydetti. Bu çağrıların 406 bin 602'sinin sağlığa aktarıldığını da belirterek "2018'de 11 ayda 135 bin 335 adet vaka için çıkış yapılmıştır. Bu rakam rekordur" dedi. Hülür, UMKE ekibinin doğal affetlere karşı teyakkuzda olduğunu söyledi.ANTALYA İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde 50 doktor, 246 paramedik, 469 ATT, 14 ebe, 13 hemşire, 9 sağlık memuru, 19 şoför, 102 sürekli işçi şoför, 41 diğer personel olmak üzere 963 personel görev yapıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 50 bin kişiye bir ambulans düşüyor.İl Sağlık Müdrürü Müdürü Dr. Ünal Hülür, ambulansın ulaşamadığı noktalarda helikopterin devreye girdiğini söyledi. Helikopter ile 11 ayda 181 vakayı hastaneye taşıdıklarını belirten Dr. Hülür, "Bizim görevimiz vatandaşı hizmet etmek, hastayı, yaralıyı hastaneye yetiştirmek. Bunu da özveri ile yapıyoruz" diye konuştu.