Alanya’da bileti kesilen 5 futbolcu gitti

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 18 puanla 14. sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, devre arası hazırlık kampı öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda istemediği isimlerle bir bir yollarını ayırmaya başladı.Turuncu-yeşilli yönetim ilk olarak, sezon başında büyük umutlarla transfer edilenAlanyaspor yönetiminin, bu sezon hiç forma giymeyen ve kadro dışı olarak antrenmanlarını sürdüren Plet ile de karşılıklı anlaşarak yollarını ayıracağı öğrenildi.