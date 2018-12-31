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Alanya’da bileti kesilen 5 futbolcu gitti

Aytemiz ’da 13. haftada takımın başına geçen devre arasına girilmesiyle birlikte takıma neşteri vurdu. Bobo, Maniatis, M’Billa, Augusto ve Kaan Kanak gönderildi

Giriş Tarihi: 31.12.2018
Alanya’da bileti kesilen 5 futbolcu gitti
SPOR Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 18 puanla 14. sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, devre arası hazırlık kampı öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda istemediği isimlerle bir bir yollarını ayırmaya başladı.

PLET DE GÖNDERILECEK
Turuncu-yeşilli yönetim ilk olarak, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Bobo, Yunan futbolcu Maniatis, müzmin sakat M'Billa, Augusto ve Kaan Kanak'la karşılıklı olarak anlaşıp sözleşmelerini fesh etti. Alanyaspor yönetiminin, bu sezon hiç forma giymeyen ve kadro dışı olarak antrenmanlarını sürdüren Plet ile de karşılıklı anlaşarak yollarını ayıracağı öğrenildi.
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Alanya’da bileti kesilen 5 futbolcu gitti
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