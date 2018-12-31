Ali, babasının izinden gidiyor

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TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, forvet oyuncusu Ali Can Tez'i renklerine bağladı. İkici yarı hazırlıklarını sürdüren Serik Belediyespor bir yandan da transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Daha önce 2. Lig ekibi Ankara Demirspor'da forma giyen ve aslen Serikli olan forvet oyuncusu Ali Can Tez, Serik Belediyespor ile anlaştı. Dün takımla ilk idmanına çıkan 31 yaşındaki Ali,dedi.