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Başpehlivanlar Envar Koleji’nde

Giriş Tarihi: 31.12.2018
Başpehlivanlar Envar Koleji’nde
ANTALYA'NIN başarılı yağlı güreş başpehlivanlarından nam-ı diğer Sarı Fırtına İsmail Balaban ile ikizi Turan Balaban, Özel Antalya Envar Eğitim Kurumları'nı ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Balaban kardeşler, hayatlarını, güreşe nasıl başladıklarını ve başarılarının sırlarını öğrencilerle paylaştı. İlkokul ve Ortaokul öğrencileriyle gerçekleştirilen söyleşinin sonunda Koca Yusuf türküsünü söyleyen balaban kardeşler, öğrencilere coşkulu anlar yaşattılar. Envar Okulları İlkokul ve Ortaokul Müdürü Yüksel Arslan'ın Başpehlivanlara plaket ve hediye sunumuyla ziyaret programı sona erdi.
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Başpehlivanlar Envar Koleji’nde
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