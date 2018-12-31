Başpehlivanlar Envar Koleji’nde

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN başarılı yağlı güreş başpehlivanlarındanÖzel Antalya Envar Eğitim Kurumları'nı ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Balaban kardeşler, hayatlarını, güreşe nasıl başladıklarını ve başarılarının sırlarını öğrencilerle paylaştı. İlkokul ve Ortaokul öğrencileriyle gerçekleştirilen söyleşinin sonunda Koca Yusuf türküsünü söyleyen balaban kardeşler, öğrencilere coşkulu anlar yaşattılar.