Bu ne çelişki!

BUGÜN NELER OLDU

Kasım ayında yaptığı açıklamadadiyen Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün'ün ikinci açıklaması çelişki oluşturdu. Süğlün,diyerek şaşırttıLigin ilk yarısını 6'ncı sırada tamamlayan Antalyaspor, tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşarken kırmızı beyazlı takımda hedef karmaşasının ortaya çıkmasına yol açtı.Basın sözcüsü Murat Süğlün'ün, 4 Kasım ve 27 Aralık tarihleri arasında yaptığı iki ayrı açıklamada birbirinden çok farklı ifadeler kullanması şaşırttı.Süğlün son açıklamasında bu kez,ifadelerini kullandı. Süğlün bu sözlerinden yaklaşık 2 ay önce ise "Antalyaspor'un hiçbir zaman hedefi ligde kalma olmadı, olmayacak. Biz gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Ligi daha önce de 5'inci bitirdik 2016- 2017 sezonunda ama Avrupa'ya gidemedik. Bizim hedefimiz o zaman da şimdi de aynı. İnşallah bu sene Avrupa hedefini gerçekleştirmek istiyoruz" demesi kafaları karıştırdı.Antalyaspor yöneticisinin iki farklı açıklamasının ardından kırmızı beyazlı futbolseverlerin de kafası iyice karıştı. Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın,açıklaması çelişki ve soru işeretlerini artırdı.