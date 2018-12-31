Bu ne çelişki!

Kasım ayında yaptığı açıklamada "Avrupa hedefini gerçekleştirmek istiyoruz"
diyen Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün'ün ikinci açıklaması çelişki oluşturdu. Süğlün, "Avrupa kupaları ve şampiyonluk gibi bir hedefimiz yok"
diyerek şaşırttı FARKLI İFADELER
Ligin ilk yarısını 6'ncı sırada tamamlayan Antalyaspor, tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşarken kırmızı beyazlı takımda hedef karmaşasının ortaya çıkmasına yol açtı. Sezon başında küme düşecek ekipler arasında gösterilen, ancak inanılmaz bir performans sergileyerek spor kamuoyunu şaşırtan Akrepler'de yönetim de kafa karıştırıcı açıklamalar yapılması dikkat çekti.
Basın sözcüsü Murat Süğlün'ün, 4 Kasım ve 27 Aralık tarihleri arasında yaptığı iki ayrı açıklamada birbirinden çok farklı ifadeler kullanması şaşırttı. HEDEFTE SAPMA VAR
Süğlün son açıklamasında bu kez, "Avrupa kupaları ve şampiyonluk gibi bir hedefimiz yok. Mütevazı bir kadroyuz. Ligi ilk 10 içerisinde bitirmek en büyük hedefimiz"
ifadelerini kullandı. Süğlün bu sözlerinden yaklaşık 2 ay önce ise "Antalyaspor'un hiçbir zaman hedefi ligde kalma olmadı, olmayacak. Biz gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Ligi daha önce de 5'inci bitirdik 2016- 2017 sezonunda ama Avrupa'ya gidemedik. Bizim hedefimiz o zaman da şimdi de aynı. İnşallah bu sene Avrupa hedefini gerçekleştirmek istiyoruz" demesi kafaları karıştırdı. KAFALAR İYİCE KARIŞTI
Antalyaspor yöneticisinin iki farklı açıklamasının ardından kırmızı beyazlı futbolseverlerin de kafası iyice karıştı. Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın, "Öyle büyük hedefleri düşünmüyoruz. Bizim hedefimiz bu sene ligi doğru şekilde bitirmek. Üst taraflara oynama gibi niyetimiz yok. Hedefimiz doğru, istikrarlı şekilde gidebilmek ve ligi bitirmek. Ondan sonraki senelerde yöneticilerin düşündükleri hedefe ulaşacağını inanıyorum. Çünkü alt yapıda potansiyel var"
açıklaması çelişki ve soru işeretlerini artırdı.