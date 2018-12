Engelliler için siyasete atıldı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da down sendromlu Mustafa Gizli (32), Muratpaşa Belediyesi Meclisi'ne AK Parti'den aday adayı oldu. 3 yaşından itibaren özel eğitim alan Mustafa Gizli, birçok kursa da katıldı. Yüzme dalında Türkiye dereceleri bulunan, otomobil kullanmayı ve saz çalmayı seven Gizli, 10 yıldır da Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor.Babası Yusuf Gizli'nin iki dönem CHP'den, Serik ilçesinde kapanan Abdurrahmanlar Belde Belediye Başkanlığı yapması nedeniyle siyasete merak saran Mustafa Gizli, hedefinin engellilerin yaşamını kolaylaştıracak projelere imza atmak olduğunu söyledi. Kararını önce ailesiyle paylaştığını, daha sonra AK Partili yöneticiler ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e danıştığını anlatan Gizli, "Antalya'ya güzel hizmetler vermek için yola çıktım. Bütün engellileri sahiplenmek, onlar için projeler üretmeye çalışacağım" dedi.Mustafa'nın annesi Gönül Gizli ise oğlunun down sendromunu öğrendikten sonra 1989 yılında birkaç anneyle Antalya'da Zihinsel Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'nı kurdu. Mustafa'yı eve kapatmadıklarını belirten Gönül Gizli, "Siyasi hedefleri var, onun arkasındayız. Oğlum için her yönde çalışacağız. Nerede olmak istiyorsa onun arkasındayız. Eğitim ve sevgi bu çocuklarımız için çok önemli" diye konuştu. Eski CHP'li belediye başkanı baba Gizli ise Türel'e teşekkür ederek, "Nerede mutlu olacaksa onun arkasındayız" dedi.