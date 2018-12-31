İmece usulü pekmez yapıyorlar

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ANTALYA'NIN Akseki ilçesinde yaşayan kadınlar, keçiboynuzu pekmezi yapıp satarak evine ekonomik katkı sağlıyor. Mahalle halkı imece usulüyle bir araya gelip Ağustos ayı boyunca topladıkları keçiboynuzundan Aralık ayında pekmez üretimine başladı. Köylü kadınlar ortalama 80-100 kilogram arasında ürettiği keçiboynuzu pekmezinin kilogramını 30 liradan satışa sunuyor.Komşularla birlikte 3-4 aile bir araya gelip yardımlaşarak pekmez yaptıklarını anlatan Fatma Büyükarslan meşakkatli işlemleri anlattı. Toplanan keçiboynuzunu ezdikten sonra suyun içinde üç gün beklettiklerini belirten Büyükarslan, keten çuvallarda süzdükleri şırayı yaklaşık 8 saat kaynattıklarını açıkladı. Aksekili kadınlar ortalama 50-60 kilo keçi boynuzundan 20 kilo pekmez çıkartıyor.