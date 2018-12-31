Kepez’de yılın en hayırlı işi

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ANTALYA'NIN Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlerle buluştu. Buluşmaya Kepez Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Gökmen Güler ile merkezde görev yapan öğretmenler katıldı.Belediye olarak engelli bireylerin ve ailelerinin yanında olduklarının altını çizen Tütüncü, "Engellilerin sosyal yaşama dâhil olmaları çok önemli. Engelli bireylerin ailelerine de farklı bir ortamı sağlamak gerekiyor. Bu noktada Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'ni açtık. Engelli Koordinasyon Merkezi, 2018'de yapmış olduğumuz en hayırlı işlerden birisi" şeklinde konuştu.