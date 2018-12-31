Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Kepez’de yılın en hayırlı işi

Kepez’de yılın en hayırlı işi

Giriş Tarihi: 31.12.2018
Kepez’de yılın en hayırlı işi
ANTALYA'NIN Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlerle buluştu. Buluşmaya Kepez Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Gökmen Güler ile merkezde görev yapan öğretmenler katıldı.

TEK ÇATIDA ENGELLİ HİZMETİ
Belediye olarak engelli bireylerin ve ailelerinin yanında olduklarının altını çizen Tütüncü, "Engellilerin sosyal yaşama dâhil olmaları çok önemli. Engelli bireylerin ailelerine de farklı bir ortamı sağlamak gerekiyor. Bu noktada Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'ni açtık. Engelli Koordinasyon Merkezi, 2018'de yapmış olduğumuz en hayırlı işlerden birisi" şeklinde konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kepez’de yılın en hayırlı işi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN