Mezbelelik ortadan kalktı

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ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, rekreasyon çalışması tamamlanan Boğaçayı'nda incelemelerde bulundu. Boğaçayı'nın önceden mezbelelik bir alan olduğuna dikkat çeken Karaloğlu, "Şehrin güzelleşmesi için bu gibi yapılara kentin ihtiyacı var. Bıraksaydık burada mezbelelik devam edebilirdi" diye konuştu.Vali Karaloğlu, projeyle ilgili eleştirilere de şöyle değindi, "Boğaçayı projesi yapılırken çok farklı söylemlere şahit oldum. Betonlaşacak dendi, içme suyu kaynakları kirlenecek dendi. Keşke gelseler dinleseler, büyükşehir belediyemize ya da başkanımıza sorsalardı. Malesef bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar var. Eski ve yeni fotoğrarı yan yana koyan hangi Antalyalı buranın eskisinden daha kötü olduğunu söyleyebilir" diye konuştu.Menderes Türel ise yaptığı açıklamada "Tamamen halkın kullanımına açık balıkçılar için teraslar, çocuk oyun bahçeleri, spor salonları her türlü fonksiyon peyzaj düzenlemesine gerçekleştirmiş olduk. Bir vermiş olduğunuz sözü daha yerine getirmenin huzuru içindeyiz" dedi. Türel, derinliği sağlamak için yapılan çalışmalarda yer altı su kaynaklarının yüzeye çıktığını belirterek denizi içeri almaya gerek kalmadığını da sözlerine ekledi.