2018’de 1.9 milyarlık yatırıma imza atıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel 2018 yılını değerlendirdi. Bir yılda 1 milyar 847 milyon TL'lik dev yatırım bütçesiyle vizyon projeler hayata geçirdiklerini vurgulayan Türel, "2018 yılında şehrimizi ulaşımdan, sağlığa, turizmden, spora, kültürden, eğitime yine birçok ilkle tanıştırmanın mutluluğunu yaşadık" diye konuştu. Geçmiş yıllarda başladıkları birçok projeyi 2018'de tamamladıklarını ifade eden Türel, "Antalya bugün çöpünden elektrik üreten, güneş enerji santralleri ile çiftçisine sulamada kullandığı elektriği bedava veren, arıtılmamış bir damla atık suyu denize akıtmayan bir kent haline geldi" dedi. Projelerle yeni cazibe alanları kazanıldığına değinen Türel, Sahil Antalya Yaşam Parkı, Kepez Santral Kentsel Dönüşüm ve Boğaçayı Projesi'ni örnek gösterdi. Türel 'gönül belediyeciliği' vurgusu da yaptı. Mavi Ev, Palyatif Bakım Merkezi, Evde Bakım, Hobi Bahçeleri projelerini hatırlatan Türel, "Büyük yatırımları hayata geçirirken engellilerimizi, bakıma muhtaç yaşlılarımızı, emeklilerimizi ve gözbebeğimiz çocuklarımızı asla unutmadık" dedi.

YENİ ŞEHİRCİLİK HAMLESİ

Antalya'yı Türkiye'nin örnek kentlerinden yaptıklarını söyleyen Türel, "Şimdi Antalya için yeni bir vizyonun, yeni bir şehircilik hamlesinin zamanı geldi" dedi. Türel, 2019 yılının Antalya'nın her alanda yükselişini sürdüreceği ve dünya kenti olma noktasında yerini sağlamlaştıracağı bir yıl olacağını sözlerine ekledi.