Aleyna Tilki izdihamı

Antalya'da ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin konserine ilgi yoğun olunca izdiham yaşandı. ÖzdilekPark Alışveriş Merkezi'nde bir konser veren Aleyna Tilki'yi görmek için binlerce vatandaş saatler öncesi AVM'ye akın etti. Çoğunluğunu gençler ve çocukların oluşturduğu konserin düzenlendiği alanda, alışveriş merkezinin tüm katları tıklım tıklım doldu. Alana sığmayan bazı vatandaşların yürüyen merdivenden de konseri takip ettiği gözlendi.

MİNİKLER GÖZYAŞI DÖKTÜ

İzdiham nedeniyle yürüyen merdivenler bile izleyenler tarafından doldurulunca sabitlendi. Minik hayranları, ebeveynlerinin sırtına çıkarak ünlü sanatçıyı görmeye çalıştı. 1 saat süren konsere, Aleyna'yı göremeyen miniklerin gözyaşları damga vurdu.