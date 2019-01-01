Antalyaspor’da gençler zirve yaptı

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısı tamamlanırken ortaya çıkan mali tablolar sonrası bir çok kulüpte genç oyuncuların aldığı sürelerin artmaya başladığı görülüyor. Antalyaspor'un da genç oyunculara en çok şans veren takımlar arasında yer alması yaşanan mali krize bağlandı. ANTALYA 4'ÜNCÜ TAKIM

Kırmızı-beyazlılar, ligde 21 yaş altı futbolculara en çok şans veren 4'üncü takım oldu. Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın, 21 yaş altı futbolculara bin 705 dakika şans tanıması dikkat çekti. Listenin zirvesinde Trabzonspor yer alırken Galatasaray ikinci, Bursaspor da üçüncü sarıda yer aldı. Akrep'te, 19 yaşındaki Doğukan Sinik bin 91, Harun Alpsoy 355, Jean Armel Drole 258 ve Fehmi Koç ise 1 dakika sahada kaldı. YAŞLILAR DA ŞANS BULUYOR

Öte yandan Antalyaspor, 30 yaş üstü futbolculara en çok şans veren takımlar arasında ilk sıralarda yer aldı. 30 yaş üstü futbolcuların 8 bin 246 dakika sahada kaldığı Güney ekibinde Charles, Hakan Özmert, Yekta, Diego, Serdar Özkan, Chico, Mevlüt Erdinç, Cissokho, Boffin, Vainqueur şans bulan futbolcular oldu. İSTİKRARLILAR!

Antalyaspor'da 17 maçın tamamında forma giyen tek futbolcu kaleci Boffin oldu. Belçikalı file bekçisini, 17 maçın 16'sında sahada yer alan bin 440 dakikayla Nazım Sangare, bin 442 dakikayla Diego ve bin 411 dakikayla Hakan Özmert takip etti. Antalyaspor'da kadroda yer almalarına rağmen kaleci Ferhat 17 maçın tamamını yedek kulübesinde tamamlarken, diğer kaleci Ozan Evrim ise süre alamadı. Musa Nizam ve Mustafa İnan ile Sergen Yatağan kadroda yer bulsa da sahaya çıkamadılar.



ANTALYA 9 GÜNDE 3 MAÇA ÇIKACAK

SÜPER Lig'de iyi bir sezon geçiren Antalyaspor'da yarın başlayacak kamp öncesi hazırlık maçlarının programı belli oldu. 2-11 Ocak tarihleri arasında Regnum Carya Otel'deki kamp süresince kırmızı-beyazlılar üç hazırlık maçı yapacak. Akrepler önce, Almanya 3. Lig ekibi Uerdingen ile karşı karşıya gelecek. İkinci hazırlık maçını Almanya 2. Lig temsilcisi SV Sandhausen ile yapacak Kırmızı-beyazlılar, son maçında ise Sırbistan 1. Lig'in dev ekiplerinden Partizan ile mücadele verecek.