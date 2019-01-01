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Av hatıraları müze oldu

Dünyanın birçok farklı bölgesinde av etkinliklerine katılan , iş yerini hayvan trofeleriyle adeta bir müzeye dönüştürdü

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 1.1.2019
Av hatıraları müze oldu
Antalya'da yaşayan profesyonel avcı Turgay Sulu, 35 yıldır avladığı hayvanların hatıralarını biriktiriyor. Sibirya, Afrika, Asya gibi dünyanın birçok bölgesinde av yapan Sulu, hayvan dişleri ve yarım boyun kafa trofelerini biriktirdiği iş yerini adeta müzeye dönüştürdü. İş yerinde oluşturduğu müze konseptinde antilop, geyik, karaca, domuz gibi avladığı hayvanların trofe olarak adlandırılan boyundan yukarısını sergiliyor. Avcı Sulu'nın 35 yıllık birikiminin içerisinde 110 cm boynuz uzunluğu olan dağ keçisi, 500 kilogram ağırlında sığın gibi birçok eser bulunuyor. Av merakı nedeniyle dünyanın dört bir yanını gezdiğini ifade eden Sulu, eşi ve çocuğunun da kendisine ayak uydurarak avcı olduklarını söyledi. HEPSİNİN HİKAYESİ AYRI
Ailece avcı olduklarını ifade eden Sulu, ava gittiklerinde ailecek kitap okuyarak doğada vakit geçirdiklerini ifade etti. Sulu, trofe odasındaki eserlerin her birinin ayrı hikaye barındırdığını söyledi. Her avdan sonra anı değeri taşıyacak bir şeyi aldığını belirten Sulu, "Her avın ayrı bir hikayesi var. Avdan geriye kalan bazen bir diş bazen bir tırnak. Bunları hobi olarak sergiliyorum. 35 yıllık bir birikimim var" diye konuştu.
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Av hatıraları müze oldu
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